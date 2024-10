Le président américain Joe Biden en Allemagne pour une visite d'adieu

La visite d’État en grande pompe de la semaine dernière se réduit ce vendredi à un rendez-vous de travail de quelques heures. Mais visiblement, Joe Biden voulait effectuer cette visite auprès de son allié allemand avant les élections dans son pays.



Pour Berlin, c’est un rendez-vous empreint de nostalgie. Le président américain recevra de son homologue Steinmeier la plus haute distinction allemande pour services rendus à l’amitié entre les deux pays et pour l’Alliance transatlantique.



Olaf Scholz fera ses adieux à un partenaire très proche. On l’a vu depuis le début de la guerre en Ukraine, le chancelier a toujours fait des avancées après s’être coordonné avec Washington. Scholz aurait l’habitude de dire que les États-Unis sont le partenaire le plus important de l’Allemagne et la France le plus proche.



Si les adieux de ce jour seront particulièrement nostalgiques, c’est aussi parce que Berlin doit à nouveau craindre pour l’avenir de sa relation avec Washington si Donald Trump devait l’emporter.



Emmanuel Macron et le Britannique Starmer se joindront ensuite à la rencontre Scholz-Biden. Ils évoqueront la situation en Ukraine et au Moyen-Orient. Une conférence de presse n’est pas prévue. Les hôtes d’Olaf Scholz doivent quitter Berlin dès 17 heures.





















































