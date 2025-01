Le président du Conseil souverain de transition du Soudan, Général Abdel Fatah Al Burkhan, reçu par le Pr Diomaye Faye

Son Excellence le Président Bassirou Diomaye Faye a reçu, ce lundi 13 janvier 2025 au palais de la République, le Général Abdel Fatah Al Burkhan, président du Conseil souverain de transition du Soudan, dans le cadre d’une visite de courtoisie.



Dakarposte a appris que cette rencontre a permis de discuter de la situation politique et sécuritaire préoccupante au Soudan, où des conflits armés entre factions menacent la paix et la stabilité. Le Président Diomaye Faye a salué cette démarche, reflet des liens solides entre Dakar et Khartoum.



Préoccupé par les épreuves traversées par le peuple soudanais, le Chef de l’État a renouvelé l’engagement du Sénégal en faveur de la paix et de la stabilité dans la région. Il a appelé toutes les parties prenantes au dialogue et à la concertation, seules voies pour un retour durable à la paix au Soudan.