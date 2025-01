Le président sud-coréen défie le mandat d'arrêt, les enquêteurs reculent

Il s'agit de la dernière confrontation en date dans le cadre d'une crise politique qui a paralysé la vie politique sud-coréenne et qui a vu la destitution de deux chefs d'État en moins d'un mois.



L'agence anticorruption du pays a déclaré qu'elle avait retiré ses enquêteurs après que le service de sécurité de la présidence leur eut bloqué l'accès à la résidence de M. Yoon pendant des heures, en raison de craintes pour leur sécurité.



L'agence a indiqué que ses enquêteurs, en infériorité numérique, avaient eu plusieurs échauffourées avec les forces de sécurité de la présidence et qu'elle avait exprimé « de sérieux regrets quant à l'attitude du suspect, qui n'a pas respecté la procédure légale ».



L'Agence nationale de police a déclaré qu'elle prévoyait d'enquêter sur le chef et les chefs adjoints du service de sécurité présidentiel, soupçonnés d'entrave à l'exercice de leurs fonctions, et qu'elle les avait convoqués pour les interroger samedi.



M. Yoon, ancien procureur, défie depuis des semaines les tentatives des enquêteurs pour l'interroger. La dernière fois qu'il a quitté sa résidence, c'était le 12 décembre, lorsqu'il s'est rendu au bureau présidentiel voisin pour faire une déclaration télévisée à la nation, affirmant avec défi qu'il lutterait contre les efforts visant à l'évincer.



Les enquêteurs de l'agence nationale de lutte contre la corruption examinent les accusations de rébellion après que M. Yoon, apparemment frustré de voir sa politique bloquée par un parlement dominé par l'opposition, a déclaré la loi martiale le 3 décembre et envoyé des troupes encercler l'Assemblée nationale.



Le Parlement a annulé la déclaration quelques heures plus tard par un vote unanime et a destitué M. Yoon le 14 décembre, l'accusant de rébellion, tandis que les autorités sud-coréennes chargées de la lutte contre la corruption et les procureurs généraux ont ouvert des enquêtes distinctes sur les événements.



Un tribunal de Séoul a délivré mardi un mandat d'arrêt à l'encontre de M. Yoon, mais il est difficile de l'exécuter tant qu'il demeure dans sa résidence officielle.



Les avocats de M. Yoon, qui ont contesté le mandat jeudi, affirment qu'il ne peut être exécuté à son domicile en raison d'une loi qui protège les lieux potentiellement liés à des secrets militaires contre les perquisitions sans le consentement de la personne responsable.



Le bureau a déclaré qu'il discuterait des mesures à prendre, mais n'a pas immédiatement indiqué s'il tenterait à nouveau de placer Yoon en détention. Le mandat de détention est valable pour une semaine.



Les avocats de Yoon ont également fait valoir que le Bureau d'enquête sur la corruption des hauts fonctionnaires, qui mène une enquête conjointe avec les enquêteurs de la police et de l'armée, n'est pas habilité à enquêter sur les accusations de rébellion. Ils ont déclaré que les officiers de police n'ont pas l'autorité légale pour aider à la détention de Yoon, et qu'ils pourraient être arrêtés par « le service de sécurité présidentiel ou tout autre citoyen ». Ils n'ont pas donné plus de détails sur cette affirmation.



Si les enquêteurs parviennent à arrêter Yoon, ils demanderont probablement à un tribunal l'autorisation de procéder à une arrestation formelle. Dans le cas contraire, il sera libéré au bout de 48 heures.



Des dizaines d'enquêteurs et de policiers ont été vus en train de franchir le portail de la résidence à Séoul pour exécuter un mandat d'arrêt contre Yoon, mais la scène dramatique s'est rapidement transformée en une impasse. Deux des avocats de Yoon, Yoon Kap-keun et Kim Hong-il, ont été vus en train de franchir le portail de la résidence présidentielle vers midi. Il n'a pas été possible d'établir clairement ce dont les avocats ont discuté avec le président.





Seok Dong-hyeon, un autre avocat de l'équipe de Yoon, a déclaré que les efforts de l'agence pour détenir Yoon étaient « imprudents » et témoignaient d'un « mépris scandaleux pour la loi ».



Le ministère sud-coréen de la Défense a confirmé que les enquêteurs et les policiers avaient franchi une unité militaire qui gardait le terrain de la résidence avant d'arriver au bâtiment. Le service de sécurité présidentiel, qui contrôle la résidence elle-même, s'est refusé à tout commentaire. La chaîne de télévision sud-coréenne YTN a fait état d'échauffourées entre les enquêteurs et les policiers et les forces de sécurité de la présidence.



Au fur et à mesure de l'évolution de la situation, les démocrates ont demandé au dirigeant par intérim du pays, le vice-premier ministre Choi Sang-mok, d'ordonner au service de sécurité de la présidence de se retirer. M. Choi n'a pas commenté la situation dans l'immédiat.





« N'entraînez pas le personnel du service de sécurité présidentiel et d'autres fonctionnaires dans les profondeurs de la criminalité », a déclaré Jo Seung-lae, un législateur démocrate. M. Choi doit « se rappeler qu'il est de sa responsabilité de s'occuper rapidement de la rébellion et d'empêcher que le chaos ne s'aggrave », a ajouté M. Jo.



Le ministre de la Défense, le chef de la police et plusieurs hauts gradés de l'armée ont déjà été arrêtés pour leur rôle dans la période de la loi martiale.