Le présumé meurtrier de la fille de 12 ans violée et tuée est un ancien « Modou-Modou »

Diary Sow, 12 ans, a été retrouvée morte ce mercredi 1er janvier dans la salle de douche d’un voisin de sa famille établie au quartier Diamaguène 2 de Malika. Son meurtrier présumé se nomme El H. M. Fall.



C’est un ancien émigré. Selon L’Observateur, il a été expulsé d’Europe où ses parents l’avaient envoyé alors qu’il commençait, à peine sorti de l’adolescence, à prendre un mauvais chemin. «C’était pour lui donner toutes les chances de réussir sa vie», contextualise un proche interrogé par le journal du Groupe futurs médias (Gfm).



Durant son séjour à l’étranger, souffle L’Observateur, qui ne révèle pas le pays, El H. M. Fall s’adonne au trafic et à la consommation de drogue. Ses parents tentent de le rapatrier. En vain. Jusqu’à ce qu’il soit arrêté, jeté dans un avion et renvoyé au Sénégal, d’après le récit le quotidien du Gfm.





De retour au bercail, Fall remet le couvert. «Il continue de multiplier les frasques, renforçant sa réputation d’escroc et de drogué», rapporte la même source. Aujourd’hui âgé de 37 ans, l’ancien émigré est accusé de meurtre avec acte de barbarie et tentative de viol sur une mineure de moins de 13 ans. Il a été placé en garde à vue et devrait être déféré au parquet dans les prochaines heures.













































































































rewmi