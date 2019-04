Le prince Abdul Aziz ALFAISAL sera nommé président de l'ISSF ce lundi.

L'Assemblée générale de la Fédération des Sports de Solidarité Islamique tiendra sa réunion extraordinaire à Djedda lundi 8 avril 2019 pour élire le nouveau président du conseil d'administration de l'ISSF, en remplacement de Mr Turki Al-Sheikh, récemment démissionné, dans laquelle Son Altesse Royale le Prince Abdul Aziz bin Turki Al Faisal, président de l'autorité sportive générale saoudienne et président de la fédération olympique saoudienne; sera nommé nouveau président de l'ISSF de 2019 à 2021. Le président du conseil d'administration pour la période allant de 2019 à 2021 sera nommé. De plus, SE Dr Yousef AlOthaimeen, secrétaire général de l'Organisation de la coopération islamique, assistera à la réunion consacrée à la cinquième version des Jeux de la solidarité islamique en 2021, aux côtés des rapports administratifs, techniques et financiers établis par le secrétariat général de la fédération. La fédération des sports de solidarité islamique tiendra deux réunions du conseil d’administration.