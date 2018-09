Le procès de Ngaka Blindé renvoyé au 18 septembre

Le procès du rappeur Ngaka Blindé et de son ami Khadim Thiam (étudiant) a été renvoyé à la date du 18 septembre prochain. La Chambre criminelle qui a hérité de ce dossier a donné rendez-aux accusés et à leurs conseils à cette date pour mieux étudier l’affaire et se prononcer sur compétence à la juger ou non.

Le parquet a introduit une requête verbal pour inviter la Chambre à se déclarer incompétente et de renvoyer l’affaire devant la Chambre correctionnelle. Laquelle juridiction qui, dit-il, est la seule compétente à juger les affaires de faux monnayages. Quant aux avocats des accusés, ils réclament une libération immédiate de leurs clients. Rendez-vous dans 15 jours.