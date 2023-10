Le procureur traque ceux qui ont fuité le dossier de Sonko

Le procureur de la République lance la chasse contre ceux qui ont fuité le dossier médical d’Ousmane Sonko. Le parquet a constaté la diffusion, sur des supports de communication, d'une correspondance administrative et interne émanant de la direction de l'administration pénitentiaire et adressée à Mme le garde des Sceaux, ministre de la Justice.



A cet effet, il a ordonné l'ouverture d'une enquête pour identifier les auteurs de cette publication et toutes personnes impliquées aux fins d'engager des poursuites judiciaires à leur encontre. Outre la violation des droits du détenu, ces faits d'une particulière gravité constituent toute une panoplie d'infractions relatives à la diffusion de données à caractère personnel, renseigne un communiqué du parquet.



L'As