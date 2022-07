Le récidiviste Mor D. arrêté avec 15 cornets et 125g de drogue

Déféré à deux reprises pour détention et trafic de chanvre indien, le dealer Mor D. âgé de 55 ans ne peut pas se passer de ses activités illicites. A peine sorti de prison, le mis en cause est à nouveau alpagué par les éléments de la Dic.



D'après L'As, il écoulait son produit dans les gares des taxis (Clando) dans la banlieue. Les hommes du Commissaire Adramé Sarr, informés de son business, effectuent une descente inopinée à son quartier général pour le cueillir avec 15 cornets de chanvre indien, 125 grammes et une somme de 15 mille francs qui ont été mis sous-scellés. Placé en garde à vue, Mor D. a été déféré pour offre et cession de chanvre indien.