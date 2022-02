Le remaniement tant attendu devrait être annoncé après...

Il revient à dakarposte que le Président Macky Sall "réfléchit déjà à la meilleure manière de se relancer pour les deux dernières années de son mandat, alors que les décisives législatives pointent déjà le bout du nez."



Cependant, depuis quelques jours, d'aucuns lancent des leurres sur des noms du futur Premier Ministre qui circulent sans aucun fondement. Une source susceptible de connaître le nom des potentiels Premiers ministres, et vraisemblablement aussi, une liste de noms de probables membres du gouvernement lâchera tout de go: "Amadou Ba, Aminata Niane, Abdoulaye Daouda Diallo, Mohamed Dione, Aly Ngouille Ndiaye, sont annoncés mais je ne suis pas dans le secret des dieux. Il n'ya que Macky qui sait. Je suis à quia mais, vous conviendrez avec moi que chez Macky, il n’existe pas de positions acquises. Le futur gouvernement annoncé doit se composer également dans cet esprit. Des nouvelles têtes avant toute chose. Je crois savoir qu'il va encore nous surprendre. Le cas Bamba Fall en dit long"



Quoi qu'il en soit, ça devrait s’accélérer. Il est temps car depuis que la rumeur d'une redistribution des rôles au sein du gouvernement s'ébruite, l’activité gouvernementale est totalement paralysée.



"Macky Sall, qui s'est fait une religion sur la situation du pays, est décidé à procéder à un remaniement ministériel en même temps qu’il va nommer un Premier ministre et sauf revirement ce remaniement tant attendu aura lieu après l’inauguration du nouveau Stade du Sénégal. Mais, ce ne sera pas sans conséquence pour l’APR car plusieurs ministres de ce parti pourraient être virés et de nouveaux ministres issus de l’opposition feront leur entrée dans le nouvel attelage gouvernemental. Avec ce qui s'est passé lors des dernières locales, je ne crois que Macky mettra en première ligne des fidèles de la première heure. Ce qu'il est convenu d'appeler le cas Bamba Fall est assez révélateur" fait savoir un informateur au parfum de ce qui se trame dans les plus hautes sphères de l'Etat.





Les prochains jours nous édifieront bien...







