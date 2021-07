Le renouveau de la place financière de Dakar (Lejecos)

Longtemps endormie sur ses lauriers, la place financière de Dakar se réveille avec un trio bancaire dominé en termes d’actifs par CBAO -Attijariwafabank (13,9% du total asset), Société Générale (12,6%) et la Banque de l’Habitat du Sénégal (BHS) avec 7,2% des assets. C’est ce qu’on constate à la lecture du dernier spécial de notre confrère Lejecos, le journal de l’économie sénégalaise, daté de juillet 2021. Sous la plume éditoriale de Ismael Bâ, l’on apprend dans ce hors série Banques et Finances, que le pays de la Teranga, bouillant dans ses interminables débats politiques, euphorique à l’odeur du pétrole et du gaz le long de ses côtes escarpées, a su tirer dans ses tréfonds les ressources nécessaires pour ne pas céder à la panique sanitaire de la Covid-19.



Les autorités ont en effet mis en branle un plan de 1000 milliards de FCFA qui a permis de soutenir le tissu productif national. “Il n’ya pas eu de pénurie”, poursuit l’éditorialiste saluant la resilience du Sénégal et, au delà, de l’UEMOA. Fort de cette solidité, Dakar peut poursuivre son renouveau portuaire, urbain, ferroviaire, routier mais surtout financier.



Le dossier de Lejecos relève l’innovation financière à travers un entretien exclusif avec Malick Ndiaye, Directeur Général de La Banque Agricole (LBA), une structure publique qui a amorcé un nouveau départ avec une nouvelle identité visuelle, un guichet crédit bail dynamique et, surtout, l’accréditation du Fonds Vert pour le Climat. Cette accréditation donne de la visibilité à la place financière de Dakar qui doit d’ores et déjà se positionner sur la planète finance climat. Fort de 25 banques, de 2 établissements financiers à caractère bancaire, de 2 établissements de monnaie électronique et de 6 intermédiaires en opération de banque (IOB), la deuxième place financière de l’UEMOA a du coffre et des perspectives. Reste à relever le défi de la bancarisation. Le taux de personnes disposant d’un compte bancaire est de seulement 19% de la population du monde Sénégal contre, lit-on dans le dossier, 25% au Togo. Ce panorama riche de Lejecos est à lire pour comprendre les enjeux de Dakar place financière.