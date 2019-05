Le responsable "Apériste" Mohamed Ndiaye Rahma annoncé ministre... conseiller

Dakarposte a appris cette nouvelle de ses perspicaces canaux de renseignements. Cette grosse légume de l'APR à Kaolack "pourrait se faire nommer dans les prochains jours ministre conseiller auprès du Président de la République".

Et, selon une de nos sources, très au fait de ce qui se trame dans les plus hautes sphères de l'Etat, "Macky n'en a pas encore fini avec les nominations, notamment dans son cabinet et je crois savoir qu'il va encore nommer des leaders représentatifs. Réputé sociable, Mohamed Ndiaye Rahma en est un. Il s'est beaucoup investi et c'est un responsable de l'APR très représentatif. Je ne suis pas au courant de cette nomination concernant Rahma, mais il a du mérite"



Nos tentatives de joindre l'intéressé sont restées vaines. N'empêche, dakarposte qui "creuse", vous promet d'y revenir dans les prochaines heures