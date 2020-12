Le roi Mohammed VI en vacances à Fès

Le roi Mohammed VI est arrivé dans l’après-midi du samedi 26 décembre à Fès, où il s’est rendu dans le cadre d’une visite non officielle, indique le quotidien arabophone Al Massae.



Un important dispositif sécuritaire a été alors enclenché dans la ville, où plusieurs grands boulevards ont été momentanément fermés à la circulation. Selon une source bien informée du quotidien, le roi séjournera dans sa ferme à Douiyet, dans ce qui sera des «vacances» et non une visite officielle, souligne-t-on.



Le souverain pourrait également se rendre à Ifrane, dans le Moyen-Atlas.Une visite du roi dans la médina n’est également pas exclue par la même source, notant qu’une inspection de l’avancement des projets de réhabilitation pourrait avoir lieu.