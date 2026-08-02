Le ruban d'asphalte de la gratitude : quand le Maroc scelle son alliance saharienne au nom de Donald Trump

Par un décret souverain qui fera date dans les annales de la diplomatie contemporaine, Sa Majesté le Roi Mohammed VI a choisi d'unir le destin d’une infrastructure titanesque à la mémoire politique du président américain Donald J. Trump.

La voie express reliant le grand Sud marocain aux confins des provinces sahariennes portera désormais le nom de l'ancien locataire de la Maison-Blanche.

Ce geste d'une portée symbolique rare, formalisé par une missive royale datée du 2 juillet, se veut l’expression d’une profonde gratitude envers l’artisan de la reconnaissance américaine, en 2020, de la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental.



Longue de 1 055 kilomètres, cette œuvre d'art civil, dont les travaux débutèrent en 2015 pour un investissement de 850 millions d'euros, s'étire majestueusement de Tiznit jusqu’aux portes de Dakhla, en passant par Laâyoune.

Plus qu'une simple prouesse technique au cœur du désert, cette route incarne l'aboutissement d'un demi-siècle de tensions géopolitiques autour d'un territoire disputé avec le Front Polisario.

En liant ce projet pharaonique au nom de Donald Trump, le Maroc pérennise l’accord historique de décembre 2020, lequel avait vu Washington embrasser la cause marocaine en échange d’un rétablissement des liens diplomatiques entre Rabat et Tel-Aviv.

Touché par cet hommage, le dirigeant américain a salué sur son réseau social un « immense honneur », confiant son impatience de fouler un jour ce ruban d'asphalte hautement stratégique.

