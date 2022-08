Le seigneur de guerre Haftar est responsable de crimes de guerre en Libye, selon un tribunal américain

Le tribunal américain du district oriental de Virginie a rendu vendredi un jugement par défaut contre le seigneur de guerre libyen Khalifa Haftar après qu'il ait refusé de comparaître devant le tribunal pour répondre aux questions des avocats des plaignants.



La juge Leonie Brinkema a rendu le jugement par contumace, déclarant Haftar responsable des crimes de guerre qu'il a commis pendant sa guerre dans l'est de la Libye.



Le chef de l'Alliance libyenne américaine, Essam Omeish, a déclaré que le jugement de Brinkema était définitif, ce qui permettra aux familles des victimes de demander réparation.



"Les avocats de Haftar n'ont pas réussi à le disculper des accusations, et donc le jugement est venu clarifier sans aucun doute que Khalifa Haftar est directement responsable des crimes de meurtre et de torture contre les Libyens." dit Omeish.



Le jugement de vendredi contre Haftar est civil mais il pourrait bientôt passer au pénal, selon Mark Zaid, un avocat représentant un groupe de plaignants.



Des familles libyennes avaient intenté des poursuites contre Haftar devant les tribunaux américains en 2019 et 2020, l'accusant d'avoir torturé et tué leurs proches.

