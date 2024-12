Le suspect de l'attentat du marché de Noël en Allemagne inculpé de meurtre

L'auteur de l'attaque mortelle en voiture sur le marché de Noël de Magdebourg a été officiellement inculpé.



Le suspect a été présenté samedi soir à un juge qui, à huis clos, a ordonné son maintien en détention dans l'attente d'une éventuelle inculpation.



Tôt dimanche matin, la police de Magdebourg a indiqué dans un communiqué qu'il a été placé en détention provisoire pour cinq chefs d'accusation de meurtre, ainsi que pour plusieurs chefs d'accusation de tentative de meurtre et de lésions corporelles graves.



Les personnes tuées sont un garçon de neuf ans et quatre femmes âgées de 52, 45, 75 et 67 ans, selon le communiqué de la police. Parmi les blessés, plus d'une quarantaine présentent des blessures graves ou critiques.





Les autorités ont indiqué que l'auteur présumé de l'attentat avait emprunté les issues de secours laissées libres pour pénétrer dans l'enceinte du marché de Noël, où il a pris de la vitesse et foncé dans la foule, touchant plus de 200 personnes au cours d'une attaque qui a duré trois minutes. Il a été immédiatement arrêté sur place sur les lieux du crime.



Il s'agit d'un auteur unique, selon les informations disponibles pour le moment : rien n'indique qu'il y ait un deuxième auteur, ont fait savoir les enquêteurs.



L'enquête est toujours menée par la police de Saxe-Anhalt. Le parquet fédéral examine encore s'il prend en charge l'enquête, ont fait savoir les services de sécurité à Magdebourg. Le parquet fédéral peut poursuivre des infractions relevant de la protection de l'État si elles revêtent une importance dite particulière.



La police n'a pas donné publiquement le nom du suspect, mais plusieurs médias allemands l'ont identifié comme Taleb A., en taisant son nom de famille conformément aux lois sur la protection de la vie privée, et ont indiqué qu'il était spécialiste en psychiatrie et en psychothérapie.





Le motif du carnage reste incertain



Alors que les autorités enquêtent sur un motif possible, le procureur de Magdebourg, Horst Nopens, a déclaré samedi qu'un facteur possible pourrait être ce qu'il a appelé la frustration du suspect à l'égard de la gestion des réfugiés saoudiens par l'Allemagne.



Se décrivant comme un ancien musulman, le suspect semble avoir été un utilisateur actif de la plateforme de médias sociaux X, partageant quotidiennement des dizaines de tweets et de retweets axés sur des thèmes anti-islam, critiquant la religion et félicitant les musulmans qui l'ont quittée.



Le suspect avait vivement critiqué l'islam par le passé et avait accordé un certain nombre d'interviews aux médias en 2019 pour rendre compte de son travail d'aide aux Saoudiens qui avaient tourné le dos à l'islam pour fuir vers l'Europe.



Il a également accusé les autorités allemandes de ne pas faire assez pour lutter contre ce qu'il a appelé « l'islamisation de l'Europe ». Il semble également avoir été un partisan du parti anti-immigrés Alternative pour l'Allemagne.



Enfin, il avait exprimé sur la plateforme de médias sociaux X son soutien au parti d'extrême droite Alternative pour l'Allemagne (AfD) et au milliardaire américain Elon Musk, qui a soutenu l'AfD.





Les autorités allemandes ont reçu un avertissement l'année dernière concernant l'auteur présumé d'un attentat à la voiture sur un marché de Noël, a déclaré un bureau gouvernemental dimanche, alors que des détails supplémentaires sont apparus sur les cinq personnes tuées dans l'attaque.



« L'Office fédéral des migrations et des réfugiés a déclaré dimanche sur X qu'il avait pris cette information au sérieux, comme toutes les autres qu'il avait reçues à la fin de l'été de l'année dernière.



L'Office a toutefois précisé qu'il n'était pas une autorité d'enquête et qu'il avait transmis l'information aux autorités compétentes, conformément à la procédure en vigueur dans de tels cas. Il n'a pas donné d'autres détails sur le suspect ou la nature des avertissements.





L'attentat influencera les élections ?



L'horreur déclenchée par un nouvel acte de violence de masse en Allemagne fait qu'il est probable que l'immigration restera une question clé alors que l'Allemagne se dirige vers des élections anticipées le 23 février.



Les chrétiens-démocrates, principal parti d'opposition en Allemagne, et les démocrates libres, qui faisaient partie de la coalition gouvernementale jusqu'à son effondrement le mois dernier, ont appelé à une amélioration de l'appareil de sécurité allemand, notamment à une meilleure coordination entre les autorités fédérales et les autorités des États.



« Le contexte doit être clarifié. Mais surtout, nous devons faire plus pour prévenir de telles infractions, d'autant plus qu'il y avait manifestement des avertissements et des conseils spécifiques dans ce cas qui ont été ignorés », a déclaré Sahra Wagenknecht, chef du parti de gauche BSW, au journal Welt.



Le BSW, un nouveau parti politique aux racines d'extrême gauche, a également condamné l'immigration incontrôlée et a obtenu un soutien considérable avant les élections du 23 février.





Des personnalités de droite de toute l'Europe ont critiqué les autorités allemandes pour avoir autorisé des niveaux élevés d'immigration dans le passé et pour ce qu'elles considèrent comme des défaillances en matière de sécurité aujourd'hui.



Le Premier ministre hongrois Viktor Orbán, connu pour ses positions anti-migratoires depuis des années, a profité de l'attentat en Allemagne pour s'en prendre aux politiques migratoires de l'Union européenne et l'a qualifié d'« acte terroriste ».



Lors d'une conférence de presse annuelle à Budapest samedi, M. Orbán a insisté sur le fait qu'« il n'y a aucun doute qu'il existe un lien entre le monde qui a changé en Europe occidentale, l'immigration qui y afflue, en particulier l'immigration illégale, et les actes terroristes ».



M. Orbán a promis de « riposter » contre les politiques migratoires de l'UE « parce que Bruxelles veut que Magdebourg arrive aussi à la Hongrie ».