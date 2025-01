Le tableau final : Le PSG affrontera Monaco ou Brest en barrages, choc XXL pour Manchester City

Le football français a beau avoir réussi à placer quatre équipes en 8es de finale ou en barrages ce mercredi, il est déjà assuré de perdre l'un de ses représentants en barrages. En effet, le Paris Saint-Germain, finalement 15e de cette phase de poule unique, affrontera le 17e ou 18e du classement. Soit l'AS Monaco et le Stade Brestois.





Le tirage au sort, qui sera réalisé vendredi à midi, n'interdit pas d'affrontements entre les clubs d'un même pays. Résultat, il y aura forcément deux clubs français en 8e de finale. S'ils n'affrontent pas le PSG, Monaco et Brest affronteront Benfica (16e). A noter qu'en 8e de finale, le vainqueur du choc 100% français affrontera Liverpool ou le FC Barcelone.







De son côté, le LOSC a un énorme coup à jouer. Qualifiés directement pour les 8es de finale, les Dogues joueront une de ces quatre équipes : l'Atalanta Bergame (9e), Dortmund (10e), le FC Bruges (23e) et le Sporting Portugal (24e). En bonus, le club nordiste est assuré de recevoir au match retour. En revanche, l'équipe de Bruno Genesio peut se retrouver dans la partie de tableau de Liverpool (1er) ou du FC Barcelone (2e).

Mais ce n'est pas tout. Avec une phase de poule poussive, Manchester City s'est mis en grand danger (22e). En effet, les Citizens affronteront en barrages le Real Madrid ou le Bayern Munich. De quoi nous offrir un choc XXL dès les barrages.