Le touchant message de Baba Maal pour souhaiter un joyeux 64ème anniversaire à "You" (VIDÉO)

Force est reconnaitre que Baba Maal n'est pas seulement un grand musicien dont l'art fait la joie de millions de personnes dans le monde entier.



Brillant pédagogue et citoyen du monde dans le plein sens du terme, l'auteur de Jombaajo n'a cessé de mettre sa renommée et sa sagesse au service de l'humanité.

Sa hauteur de vue et sa culture le rend proche des êtres humains de toute croyance et de toute origine...



Dakarposte a appris que Baaba Maal a profité de son invitation à « Miijooji » -l’émission phare de la chaîne Itv animée par la présentatrice vedette Diarietou Sall- pour rendre un vibrant hommage à son ami Youssou Ndour.



Ce dernier souffle ses bougies ce dimanche 1er Octobre 2023. En effet, cette légende de la musique Sénégalaise fête ses 23376 jours, 768 mois bref, ses 64 ans dans ce monde futile et périssable .



Comme vous le voyez dans cette vidéo postée, le "Roi du Yéla" a même dédié un morceau spécial à Youssou Ndour. Qui a traversé six décennies avec grâce et dignité, répandant à travers ses chansons l’amour et la joie autour de lui.



La rédaction de dakarposte souhaite Joyeux anniversaire au grand chanteur, "You Mou Mame Marie Sène Maawo"!

Nous souhaitons que votre étoile montante surpasse toutes celles qui existent déjà.



Nous vous souhaitons un énorme bien-être, un million d'opportunités, une santé fiable et fidèle, une voix éternellement belle et une renommée éclatante, une humeur merveilleuse bref, un grand succès, des émotions inoubliables et une vie heureuse.



Merci pour les leçons de vie partagées et pour les moments de bonheur créés!





Joyeux 64ème anniversaire !

















