Le touchant témoignage de Malal, papa de feue Bineta Camara

« Je remercie les autorités et toute la ville de Tamba, qui m’ont témoigné leur soutien et leur affection dans cette épreuve. Quand le drame a eu lieu, je n’étais pas là, mais mes voisins ont passé la nuit à la maison », a-t-il déclaré sur la RFM.



Le Directeur général de l’ADL de poursuivre, « elle est enterrée avec son exemplaire du Coran et son chapelet qu’elle avait toujours à son chevet ». Et Malal Camara de confier, « je n’ai jamais eu de problèmes avec elle. C’est ma fille, mais c’est également une amie pour moi. Elle n’a jamais rien fait sans demander mon avis et mes prières ». Le père de Bineta Camara poursuit, « elle avait acheté des habits spécialement pour la prière. Elle portait un de ces habits quand elle a été tuée ».



Il n’a pu terminer son discours, étreint par de poignants sanglots.