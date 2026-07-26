Le triomphe impérial de Youssou Ndour au Cercle Mess des Officiers : Une nuit de ferveur et de nostalgie sous les étoiles de Dakar

Mbaye Dièye Faye, compagnon de route, "frère siamois" de Youssou Ndour, n’avait point tort de parer le lead vocal du Super Étoile du titre d’« Empereur de la musique africaine ».

L’artiste n’a en rien égaré sa superbe. Bien au contraire, à l’instar des grands crus dont l’âge parfait le bouquet, le chanteur hors du commun semble se bonifier au fil des ans. Une vérité dont le public des Francofolies avait récemment été témoin, et qui s’est magistralement vérifiée ce samedi 25 juillet 2026, dans le cadre solennel et enchanteur du Cercle Mess des Officiers de Dakar.



Pour cette grande soirée spéciale vacances, l’enceinte de la « Grande Muette » s'est muée en un temple de la célébration culturelle, refusant du monde dès les premières heures de la nuit.

Le Tout-Dakar s’était donné rendez-vous dans ce haut lieu de la capitale, s’étant passé le mot dans un élan unanime. Vendus comme de petits pains, les billets d’entrée, dont les tarifs oscillaient entre 10 000 et 30 000 francs CFA, se sont arrachés en un éclair, contraignant une foule de retardataires déçus à rebrousser chemin.



Le public, cosmopolite et d’une élégance rare, s’était paré de ses plus beaux atours. Hommes et femmes rivalisaient de distinction, offrant le spectacle d'une assemblée sur son trente et un.

L’agencement des lieux, orchestré avec une rigueur militaire par un personnel de sécurité d’un professionnalisme sans faille, distinguait harmonieusement les espaces VIP des places communes.

De la sonorisation irréprochable aux jeux de lumières saisissants, rien n’avait été laissé au hasard par l’état-major de l'artiste.

Pour parfaire ce tableau idyllique, un service de restauration et de rafraîchissements irréprochable veillait au confort des convives.



C'est aux environs d'une heure du matin que le concert a démarré sur les chapeaux de roue.

Durant de longues heures, le mythique Empereur et ses virtuoses ont distillé un live époustouflant, revisitant les joyaux d'un répertoire d’une richesse inouïe.

Les nostalgiques du légendaire « Thiossane Night » ont vibré aux accents d’anciens morceaux superbement réarrangés, tandis que de nouvelles compositions venaient conquérir les cœurs.



Emportées par l’énergie communicative du Mbalax, toutes les générations – des aînés aux plus jeunes, en passant par les couples – se sont unies dans une communion dansante.

Cette alchimie sonore a été magnifiée par l’entrée en scène d’un trio de jeunes instrumentistes aux cuivres, dont les envolées au trombone, au tuba et à la trompette ont apporté un souffle de fraîcheur remarquable.



Parmi ce public d'esthètes, l’ancien champion de boxe Abdou Kader Sow, actuellement en séjour au Sénégal, n’aurait pour rien au monde manqué ce rendez-vous. Accompagné de son épouse et de sa progéniture, le digne promoteur du « Cardio Boxe Sow » s'était installé aux premières loges face à la scène pour savourer le spectacle.



Le temps, suspendu à la voix d'or de « You », a filé sans que l'assistance n’en prenne la mesure. Alors que les services de la météorologie laissaient craindre le pire, la pluie, par un heureux prodige, a attendu l’ultime note du dernier morceau pour commencer à choir.

C'est sous de fraîches gouttes que les spectateurs ont précipitamment regagné leurs véhicules et les taxis de la capitale, l’esprit encore enivré par les rythmes de cette nuit mémorable. Dakar, conquise, n’aspire désormais qu’à revivre pareille ivresse.

