Le tueur de Hambourg détenait un permis de port d'arme

Le bilan de la tuerie de Hambourg s'alourdit : la police comptabilise huit morts, dont le fœtus d'une des victimes et le tueur qui s'est suicidé.



L'ancien Témoin de Jéhovah a ouvert le feu sur des membres de son ancienne communauté alors qu'ils étaient en train de prier.



Le tueur était détenteur d'un permis de port d'arme.





Olaf Scholz, chancelier allemand : "Nous sommes abasourdis par cette violence. Mes pensées vont aux victimes et à leurs familles en ces heures difficiles. Nous pleurons ceux qui ont été si brutalement arrachés à la vie".



Le tueur avait 35 ans, il se prénommait Philipp, les motifs de son geste restent à déterminer.



Ralf Martin Meyer, Police Commissioner Hamburg: "En outre, nous avons reçu une information anonyme, en janvier de cette année. L'auteur de la lettre pensait que le Phillip F souffrait d'une maladie mentale, sans pourtant que cette maladie ne soit médicalement diagnostiquée. "



La police cherche à éclaircir les relations que le tueur avait gardées avec les membres de son ancienne congrégation et à établir s'il était parti de son plein gré ou s'il avait été exclu de la communauté.