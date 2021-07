Le variant Delta de la COVID s’enracine au Sénégal, avec des conséquences dévastatrices sur le bilan humain- 11 personnes inhumées hier à Ouakam

Le variant Delta a pris le pas sur les autres formes du virus et sa grande contagiosité y provoque une hausse exponentielle des cas.



Comme le révèle le Dr Diouf (voir vidéo sur la Une de dakarposte), c’est la hausse du nombre de décès liés au Covid-19 sur le continent, particulièrement au Sénégal ces sept derniers jours.



C’est la cinquième semaine consécutive de hausse, alors que de plus en plus de pays font face à des pénuries d’oxygène médical, de lits de réanimation et de personnels. " Il s’agit d’un signal d’alarme clair indiquant que les hôpitaux des pays les plus touchés atteignent un point de rupture", a averti un toubib.



Mais, aussi bizarre que cela puisse paraitre, dakarposte tient de bonnes sources que pas moins de onze personnes ont été inhumées dans la journée du jeudi 22 Juillet 2024 au cimetière musulman de Ouakam. Un fait inédit et d'une bizarrerie déroutante qui occupe les débats dans ce village essentiellement peuplé de "Lébous".



Des infos glanées, il ressort que cette accélération du nombre de décès noté s’explique en grande partie par la présence du variant Delta, extrêmement contagieux et désormais détecté dans vingt et un pays du continent. En un mois, les contaminations ont augmenté d’un million, passant la barre des 6 millions.