Le verdict du procès en appel de Massata SAMB et Mamadou NIANG connu le 23 décembre

Les députés de la 14e législature et membres du parti PUR ont été jugés en Appel ce 2 décembre par la Cour d’appel dans le cadre l’affaire qui les oppose à Amy NDIAYE Gniby.



Condamnés en première instance par le tribunal des Flagrants délits à 6 mois de prison ferme en 2022 pour coups et blessures volontaires et à payer solidairement 5 millions de FCFA à la maire de Gniby, ils ont interjeté appel.



Lors des plaidoiries, l’avocat de la plaignante a demandé une confirmation des peines. L’avocat de Massata SAMB et Mamadou NIANG n’a pu prendre la parole car ses clients ne se sont pas présentés.



Le juge a fixé le verdict pour le 23 décembre 2024.































































Walf