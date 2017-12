Le violeur présumé de Yama de la Sen Tv devant le juge mercredi prochain

L’animatrice de la Sen Tv, Penda Guissé plus connue sous le prénom de Yama, et son violeur présumé seront devant le juge mercredi prochain. Leur différend sera tranché au niveau du tribunal des flagrants délits.

Yama assure que son bourreau présumé l’a traquée et aurait tenté d’abuser d’elle. L’accusé nie les faits et soutient que l’animatrice de la Sen Tv avait accepté de coucher avec lui moyennant 300 mille francs. Il devra convaincre le juge la semaine prochaine. Yama pour sa part pourrait manquer l’audience parce qu’elle séjourne en ce moment en France. (Source : Libération)



