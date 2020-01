Leçons d'un entretien: Ce dimanche 26 Janvier 2020, Thierno LÔ a tenu un discours de haute facture plein d’enseignements !!!

Encore une fois, le Président Thierno LÔ vient de démontrer qu'il est un leader dans toute sa plénitude. Invité dans l'émission "Diano" bi ,sur sud FM, en bon républicain, il s'est exprimé comme d'habitude, sans langue de bois, avec véhémence, courage et pertinence. Il a fait preuve de pédagogie. Il a séduit les sénégalais par la clarté de son discours, par la réaffirmation de ses positions et son courage politique. En cela, nous avons retrouvé le leader charismatique, compétent, patriote et républicain. Le Président Thierno LÔ a saisi cette opportunité pour rétablir la vérité sur l'histoire politique de Darou Mousty ces dernières années. Il a rappelé que c’est le Président Abdoulaye Wade qui avait porté son choix sur sa personne pour tenir tête à ses "fils" avec qui il avait des problèmes. Thierno LÔ a toujours gagné les 6 communautés rurales de Darou Mousty et, le Département de kébémer n'est jamais tombé avec lui. Sa forte capacité de mobilisation politique lui a valu le pseudonyme de "Zidane" donné par Macky Sall, alors Premier Ministre, directeur de campagne du Président Wade en 2007. N'eût été sa forte implication lors de la dernière présidentielle, le département de kébémer allait basculer dans l’escarcelle de l'opposition. Le vrai patron de Darou Mousty, c’est THIERNO LÔ. C’est une réalité indubitable que quiconque et en particulier les journalistes peuvent vérifier et confirmer. Il suffit tout simplement qu’il se donne la peine de faire leurs investigations. Son esprit de dépassement et sa volonté de mettre à contribution toutes les ressources humaines sénégalaises disponibles l’ont conduit à maintenir tous les membres du cabinet de ses prédécesseurs lorsqu’il fût nommé Ministre ne retenant que leurs compétences et non leur coloration politique ou leur position partisane. Par ses résultats, Il a laissé une empreinte indélébile positive dans tous les ministères qui lui ont été confiés, aidé en cela par une longue et solide expérience professionnelle dans le privé, avec un carnet d'adresses national voire international, ses capacités managériales avérées qui font de lui un développeur hors-pair doté d’un leadership incontestable, avec l’art de bien s’entourer d’hommes, de femmes et de jeunes séduits par son parcours Zéro faute. Ce n’est pas par hasard que tous ceux-ci lui vouent respect, fidélité et loyauté. À son image, leur seul objectif, après s’être fortement impliqués pour la réélection du Président Macky SALL, c’est d’être utiles à leur pays en étant associés à la mise en œuvre du programme qu’ils ont soutenu car leur mentor THIERNO LÔ les avait convaincus. C’est une revendication légitime dont la non prise en compte constitue une anormalité. Comme l’a rappelé Thierno LÔ, servir son pays, ne signifie nullement occuper des fonctions étatiques, le champ de leur utilité est vaste eu égard aux compétences, aux capacités des uns et des autres. Le Président Thierno LÔ a souligné l’importance de la maîtrise de l'eau dont les gouvernants devraient en faire une priorité. Il estime que pour le TER, l'accent doit être mis sur les nombreuses retombées économiques pour le Sénégal. En ce qui concerne les sujets d’actualité nationale, il a invité chacun à avoir une attitude républicaine par le respect notamment des Institutions et par la prise en compte des questions économiques et sociales avec la mise en veilleuse de la parlotte stérile et de très nombreux débats de politique politicienne qui retardent le développement et qui, somme toute, sont loin des préoccupations des populations qui ont besoin de voir les promesses être tenues….