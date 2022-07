Leçons de campagne du Comité électoral de l’Essonne

A quelques jours du scrutin des Législatives 2022, l’Essonne se distingue, comme d’habitude, par un travail acharné, méthodique et constant. Au moment où des mises en scène autocentrées polluent nos meetings, inondent de vanités la presse et nos espaces virtuels, le Comité électoral du 91 poursuit sereinement et résolument sa campagne dans son périmètre. Pendant que d'autres visent l'attention instable de l'opinion, des autorités politiques influentes et l’appréciation du Président, en pariant sur la peau de l'ours qu’ils croient pouvoir tuer avec des photos et des vidéos, l'équipe de l’Essonne, constituée de cadres aguerris du parti et de militantes et militants parmi les plus loyaux, apportent des réponses responsables à nos bastions délaissés.



De Corbeil-Essonnes à Arpajon, en passant par les Ulis, Massy, Evry, Chilly-Mazarin, Etampes etc, nos visites de proximité et nos opérations de porte-à-porte consistent, d’abord, à informer nos compatriotes du dispositif que nous avons mis en place pour faciliter leur participation au meeting de clôture du 29 juillet et au scrutin du 31. Ensuite, dans un certain embarras du choix, nous leur décrivons les avancées réalisées sous la présidence de Macky Sall en expliquant leurs retombées inclusives. Nous mettons, également, en avant, en l’illustrant, l’attention inédite dont bénéficie la diaspora depuis l’arrivée de Macky Sall au pouvoir. Enfin, dans les foyers, au marché ou dans une salle de réunion, nous mettons en garde tous nos interlocuteurs contre le populisme, le patriotisme galvaudé, le nationalisme stérile, puéril et irresponsable qui menacent, de plus en plus, les fondements de notre Nation et notre pacte républicain.



Par ailleurs, nous leur disons qu’aucun Sénégalais de France ne devrait, en toute logique, se reconnaitre dans une liste stupidement hostile à son pays d’accueil. Le mouvement « France Dégage », grossièrement encarté dans l’opposition des casseroles, indispose nos nombreux compatriotes vivant parmi les Français. L’influence négative de cet activisme niais sur notre jeunesse hyperconnectée, avait atteint son point d’orgue en mars 2021, avec le saccage et le pillage d’enseignes françaises. Substituant à notre légendaire hospitalité (la fameuse Téranga) une xénophobie primaire contraire à nos mœurs et au bon sens, le discours indifférencié, qui accable la France comme notre premier ennemi, masque, en réalité, une absence de réponses aux véritables préoccupations des Sénégalais.



Pour l’essentiel, ce sont ces sujets que nous discutons avec nos compatriotes établis dans l’Essonne. En retour, nos interlocuteurs reconnaissent unanimement les qualités et le travail du Président Macky Sall, et promettent de redonner, sans hésitation, leurs voix à la Liste Benno Bokk Yakaar. Toutefois, ils fustigent, avec force, tous les agissements, qui font le lit de la désaffection militante et compromettent la vision et les efforts du Président. De manière récurrente, ils déplorent l’accaparement du parti par des « aventuriers et des médiocres promus à des postes de responsabilité » et l’entrisme agressif qu’ils déploient au moyen de leurs fonctions pour « essayer de tromper le Président » et frustrer leurs propres camarades. Ils s’estiment, également, peu considérés, en dehors des périodes électorales, par ceux qui se prétendent dirigeants de notre parti. Enfin, la gestion de l’enveloppe de 12,5 milliards dans le cadre de la riposte Covid-19 a été évoquée comme un exemple typique de dévoiement des belles mesures de Macky Sall.



En définitive, ces observations, assez itératives, méritent réflexion. En attendant une appropriation plus opportune et plus avancée de ces exercices démocratiques, retenons-en la leçon la plus saillante : Redonner la majorité à la Liste Benno Bokk Yakaar est, plus que jamais, une exigence patriotique.



Le Pôle Communication du Comité électoral de l’Essonne