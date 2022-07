Législatives 2022 : 10 raisons pour ne pas voter Benno Bokk Yakaar (Par Bougane Guèye Dany)

10 raisons pour ne pas voter Benno Bokk Yakaar:



1- Voter la liste BBY c’est cautionner la flambée des prix des denrées, la vie chère et l’augmentation programmée des prix du carburant.



2- Voter la liste BBY c’est légaliser la troisième candidature anticonstitutionnelle de Macky Sall.



3- Voter la liste BBY c’est renforcer la loi anti-démocratique sur le parrainage. C’est accepter une sélection et non des élections libres et transparentes.



4- Voter la liste BBY c’est cautionner une législature de propagande du troisième mandat de Maky Sall, c’est élire des députés du Président et non des députés du peuple.



5- Voter la liste BBY c’est encourager Macky Sall à faire l’apologie et la promotion de l’homosexualité et la cause LGBT.



6- Voter la liste BBY c’est protéger les criminels financiers de tous bords et surtout les hauts fonctionnaires politiciens, légitimer la corruption et le pillage des deniers publics.



7- Voter la liste BBY c’est soutenir une législature des contres-valeurs (trafic de passport diplomatique, faux billets, etc…)



8- Voter la liste BBY c’est tuer le secteur de la pêche artisanale (Accords de pêche avec l’UE). C’est dire non à une renégociation des contrats de nos ressources naturelles ( Gaz- pétrole- zircon- phosphate – Or -lithium-fer -cuivre- marbre etc…).



9- Voter la liste BBY c’est tuer l’Etat de droits (interdictions des marches, emprisonnements des opposants, promouvoir une justice à géométrie variable).



10- Voter la liste BBY c’est encourager Macky Sall à continuer d’instrumentaliser la justice et d’avoir une administration partisane donc toujours au service du parti au pouvoir.



Votez Benno et vous ferez de Macky un Roi !