Législatives 2022 : L’ordre de passage pour le dépôt des dossiers de candidature enfin connu!

Ce jeudi 05 mai 2022, à 11h, s’est déroulée la rencontre en vue du tirage au sort pour l'établissement de la liste comportant l'ordre de passage pour le dépôt des dossiers de déclarations de candidature pour les élections législatives du 31 juillet 2022.



Assisté par la société civile représentée par Moundiaye Cissé de l’ONG 3D et des mandataires des partis politiques, des coalitions de partis politiques légalement constitués et des entités regroupant des personnes indépendantes, de même que les représentants de la CENA, du CNRA et de la Commission de Réception des Dossiers de déclarations de Candidature, le tirage a donné ce qui suit :



1- MOUVEMENT PASS PASS



2- GRANDE COALITION GUEUM SA BOPP



3- MOUVEMENT TAXAWU LIGUEY KAT YI/MTL



4- PARTI DE LA CONSTRUCTION ET DE LA SOLIDARITE PCS/JENGU

TABAX



5-COALITION DÉFAR SA GOKH



6- MFO / DEUGGOU AND LIGUEYE



7- YEWWI ASKAN WI



8- ASCOSEN FORCE OUVRIERE



9- COALITION JEFAL SENEGAL



10- COALITION LES SERVITEURS / MPR



11- BOKK GUIS GUIS LIGGEEY



12- COALITION NEKKAL ASKAN WI



13- MOUVEMENT FOCUS

XYDMA



14- AND NAWLÉ AND LIGEEY



15- COALITION NAATAANGUE ASKAN-WI



16- COALITION ALTERNATIVE POUR UNE ASSEMBLÉE DE RUPTURE

AAR SENEGAL



17- JAMMI GOOX WI



18- KISAL SENEGAL



19- RASSEMBLEMENT DÉMOCRATIQUE SENEGALAIS / RDS



20- TEEWAL KOOM KOOM



21- COALITION BENNO BOKK YAAKAAR



22- PARTI TÉRANGA SENEGAL



23- LA GRANDE COALITION WALLU SÉNÉGAL



24- COALITION BUNT BI





























dakaractu