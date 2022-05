Législatives 2022 : La coalition Yewwi Askan Wi a déposé sa caution ce mercredi

Par l’entremise de son mandataire national, la coalition Yewwi Askan Wi vient de déposer ce mercredi sa caution de 15.000.000 de francs CFA à la Caisse de dépôts et consignations pour sa participation aux élections législatives du 31 juillet 2022. Une formalité ainsi satisfaite par Déthié Fall et sa coalition.

Rappelons qu’il ya quelques jours, la toute récente coalition Aar Sénégal avait effectué son dépôt.



Le mandataire national de la coalition Yewwi Askan Wi invite leurs militants et sympathisants à une forte mobilisation pour une victoire éclatante et un changement qualitatif dans la marche du pays...











































dakaractu