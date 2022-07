Législatives 2022 - Le Maire Mbaye DIONE termine sa belle campagne départementale de Thies par la Commune de Touba Toul

Après les communes de Thiénaba, Tassette, Khombole, Ndieyenne Sirakh, la caravane du Maire MBaye DIONE a terminé sa campagne départementale par la Commune de Touba Toul qui compte au 96 villages. Accueilli par le nouveau Maire Ameth Dieye accompagné de tous les leaders de la coalition BBY, le cortège a parcouru 18 villages de la zone de Keur Ibra Gueye et de Touba Toul centre. Partout où cette forte délégation est passée, elle a été accueille par des populations reconnaissantes des réalisations du Maire sortant Monsieur Daouda Tine ou du nouveau qui a pourtant été élu il y’a seulement 6 mois. Parmi ces réalisations on peut noter l’extension du réseau électrique dans des dizaines de villages de la commune, la réalisation de pistes rurales, de forage, la dotation de moulins à mil, …

Pour toutes ces réalisations d’ailleurs, C’était donc l’occasion pour les leaders de la coalition qui ont alternativement pris la parole de rappeler l’importance de ces élections législatives pour lesquelles, il est important de donner une forte majorité au président de la République Macky Sall afin qu’il puisse continuer à gouverner le pays dans la paix et la stabilité. Le Maire Ameth Dieye qui a obtenu du Président Macky sall un ambitieux programme d’extension du réseau dans 25 villages promet de faire davantage. Quant au Maire Mbaye DIONE qui avait dans sa délégation Madame Amy Tine de Ngoundiane investie deuxième sur la liste départementale de Thiès, il a magnifié l’unité de la coalition locale et a vivement félicité le coordonnateur le Maire Ameth Dieye qui a fait preuve d’une grande ouverture. Il a également félicité tous les autres leaders dont Monsieur Abdou DIOUF, chargé de mission à la présidence de la république qui était sorti 3ieme aux dernières élections municipales, l’honorable député Madame Fatou Sene, Monsieur Alpha Gueye également responsable de l’AFP et surtout le Maire sortant Monsieur Daouda Tine sorti deuxième derrière le nouveau maire. Contrairement à d’autres Maires pour qui le Président de la République a beaucoup fait et qui malheureusement sont entrain de battre campagne contre BBY parce qu’ayant été battus aux dernières élections municipales, l’honorable HCCT Daouda Tine a accepté avec beaucoup d’humilité sa défaite et est plus que jamais résolu à accompagner le Président Macky Sall. Cette belle unité a poussé les responsables locaux de la coalition BBY a lancé un défi au Maire Mbaye DIONE d’obtenir le meilleur score de toutes les 16 communes du Département de Thiès. Un défi que Ngoundiane compte relever comme lors des élections territoriales où BBY avait obtenu le meilleur score au scrutin Departemental avec 65% des suffrages engrangés. Après la tournée effectuée par la tête de liste départementale de Thiès Le Ministre Augustin Tine qui a visité tous les chefs lieux de communes du Département, il appartient aux responsables communaux d’en faire de même dans leurs différents villages et quartiers. C’est ce qu’ont compris le Maire Mbaye DIONE et certains de ses collègues comme Ameth Dieye de Touba Toul, Fallou FALL de Ndieyenne Sirakh et Magueye Boye de Khombole en effectuant ces visites de proximité dans les coins les plus reculés de leur commune. Tout le contraire de certains responsables de BBY qui se distinguent maladroitement par des tapages médiatiques pour s’octroyer un leadership de BBY dans le Departement. Les résultats au soir du 31 juillet de chacun dans sa propre commune édifieront sur ce que chacun représente et ce qu’il a vraiment apporté pour la victoire de BBY dans le Departement de Thiès.