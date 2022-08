Législatives 2022 / Me El Hadji Diouf : "On ne peut gagner tout le Sénégal, 30 départements, c'est suffisant"

Me El Hadji Diouf, comme à son habitude, n'a pas fait dans la langue de bois, en indexant l'opposition qui verse dans les menaces. "On ne peut gagner tout le Sénégal, mais 30 départements, c'est suffisant. Et celui qui essayera de troubler, on le corrigera. Il faut que cesse cette culture de la reculade. On attend de pied ferme les fauteurs. Combien parmi eux ont goûté à la prison ? Ils savent ce qui les attend s'ils tentent d'instaurer l'instabilité dans le pays", a-t-il asséné, avec des mots crus.