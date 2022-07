Législatives 2022 – Répétition générale ce vendredi !

C’est aujourd’hui que prendra fin la campagne électorale pour les législatives. Aussi, les meetings de clôture de cet après-midi vont constituer la répétition générale pour le spectacle qui aura lieu dimanche 31 juillet. Les huit listes en compétition, connaîtront alors laquelle d’entre eux va remporter la palme de ce scrutin aux multiples enjeux.

Pour l’opposition, il s’agit de sortir majoritaire de ce scrutin afin d’imposer à Macky Sall une cohabitation que ce dernier ne souhaite pas. Et pour le camp au pouvoir, il est impératif de sortir largement majoritaire pour éviter la cohabitation mais surtout, surtout, préparer la prochaine présidentielle et, au besoin, offrir à Macky Sall ce troisième mandat qu’il souhaite fortement mais dont il se refuse à parler publiquement. Le tout dans tout, c’est le Sénégal tout entier qui retient son souffle car, si BBY s’en sort haut la main, il y aura probablement rebelote au sommet avec la nomination d’un Premier ministre (dauphin potentiel ?) que Macky devra choisir entre plusieurs loups aux dents longues comme Mimi Touré, Amadou Ba ou encore… Mouhamadou Mactar Cissé, cet outsider qui compte sortir du bois.



Au total, ce scrutin sera décisif et pour BBY et pour ses opposants. A vos marques, prêts ? Partez !







