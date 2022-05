Législatives 2022 / Tête de liste de BBY à Dakar : Alioune Ndoye pressenti...

La coalition Benno Bokk Yakaar tient déjà sa tête de liste nationale pour les prochains échanges électoraux du 31 juillet 2022. Cependant, les interrogations sur celui qui sera à la tête du département de Dakar pour ces législatives se font de plus en plus pressantes.



Le maire socialiste serait toutefois dans les schémas de la coalition présidentielle pour diriger la liste de Benno à Dakar. L'édile de la commune de Dakar-Plateau, non moins ministre des pêches et de l’économie maritime serait ainsi le profil qui conviendrait à la coalition Benno Bokk Yakaar pour anéantir les chances des coalitions de l'opposition.



Rappelons qu’en 2017, Dakar a été dirigée par l’ancien ministre des affaires étrangères, Amadou Bâ qui avait obtenu une victoire devant la coalition Taxawu Sénégal de Khalifa Sall. La coalition présidentielle qui s’était adjugée les 7 sièges de députés dans la capitale sénégalaise, pourrait-elle avec le « Plan Alioune Ndoye » obtenir ou faire mieux que ces résultats d’alors ?



























dakaractu