Législatives 2024/ Résultats provisoires : Pastef obtient 130 sièges, soit 78,79 % des voix, suivi de Takku Wallu 16 députés, Jam Ak Jariñ (7 députés) et Sam Sa Kaddù… (3 députés)

Les membres de la Commission nationale de recensement des votes ont proclamé ce jeudi les résultats provisoires à l’issue des élections législatives du 17 novembre 2024. Ils sont quatre magistrats à se présenter dans la salle 4 du tribunal de Dakar, avec à leur tête, Abdoulaye Ba, président de la commission, par ailleurs, président de la cour d’appel de Dakar.



C’est le parti Pastef qui se retrouve avec 130 sièges, soit plus de 78 % des voix, suivi de la coalition Takku Wallu Sénégal avec 16 sièges de députés. La coalition Sàm Sa Kàddu obtient 3 députés sur la liste nationale avec Barthélémy Dias, Anta Babacar Ngom et Cheikh Tidiane Youm. Amadou Ba et Jam Ak Jariñ obtiennent 5 députés au niveau de la liste nationale et 2 dans le département de Podor et And nawlé: 1 siège à Gossas.



À noter que Thierno Alassane Sall et la coalition Sénégal Kessé sur la liste proportionnelle : 1 siège , And nawlé: 1 siège, les nationalistes : 1 siège , And Bessal Sénégal : 1 siège, Pastef : 1.991.770 , 54,97% et 29 sièges, Jam Ak Jariñ : 9,5%, 5 sièges, Takku Wallu: 531470 , 8 sièges.



Autres : COALITION FARLU : 0,78 = 1 député



COALITION SOPI SENEGAL : 0,63 = 1 député



AND CI KOOLUTE NGUIR SENEGAL (AKS): 0,59 =1 député





























