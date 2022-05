Législatives : À Walaldé, Abdoulaye Daouda Diallo prêche l’unité et pose les jalons du succès

Entre inaugurations, pose de première pierre et visites de proximité à Walaldé pour son weekend politique, Abdoulaye Daouda Diallo appelle à confirmer les larges victoires de Benno dans tous les départements du Sénégal.



En cette période de pré campagne pour les élections législatives, il ne se passe plus de week-end sans que le Ministre Maire ne marque sa présence dans son terroir, le tout en poursuivant sa politique de développement et de bienfaisance au profit des populations du département de Podor.



Ce samedi, la commune de Walaldé et les villages environnants ont reçu la délégation conduite par ADD, Coordonnateur de l’APR et de BBY pour procéder à des inaugurations d’infrastructures et édifices d’utilité publique, à la pose de la première pierre de la maison de la Radio communautaire.



En marge, il a participé à différentes autres activités sociales et fait des visites de proximité tenant ainsi à s’enquérir davantage des conditions des populations afin d’y apporter des solutions .

































seneweb