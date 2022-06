Législatives – La dangereuse coalition YAW défie l’autorité de l’Etat et s’engage davantage vers la confrontation

Lors de la manif de ce 8 juin à la Place de la Nation, les leaders de la coalition Yewwi Askan Wi (YAW) ont tiré à boulets rouges sur le pouvoir. Leur liste nationale ayant été invalidée, ils persistent et signent. Si YAW ne va pas aux élections législatives, ils feront tout pour empêcher Benno d’y participer.

C’est ainsi qu’après Barthélémy Dias, Ousmane Sonko, comme un chef de faction rebelle a donné des consignes à ses partisans. Des consignes qui sonnent comme une veillée d’armes et une préparation à la confrontation.

Il leur a dit en substance : « Ecoutez-moi, je vous dirai ce que vous allez faire si toutefois Yewwi est interdit de participer à ces élections ».

Que leur dira-t-il ? De descendre dans la rue et de créer des troubles ? De se révolter en somme contre le pouvoir ?

Ce gars est un véritable rebelle qui ne s’en cache pas, un danger pour la République et la démocratie.









