Législatives : La nouvelle stratégie de Benno pour contrer les listes parallèles

Macky Sall a-t-il tiré une leçon des dernières élections locales? Le dernier communiqué envoyé aux responsables à la base porte à croire que le président de la mouvance présidentielle est prêt à aller aux prochaines élections, mais sur de nouvelles bases. En effet, depuis deux jours, circule un communiqué qui demande à tous les responsables à la base, qui désirent être candidat aux législatives, de s’inscrire avant le 2 mai 2022, auprès des différents émissaires envoyés dans leurs localités. L’inscription est individuelle. C’est après que l’émissaire pourra envoyer les noms au ministère des Mines où seront déposées les listes. C’est alors qu’une commission se chargera du dépouillement et du choix des différents candidats par localité. Selon nos sources, Macky ne veut subir aucune influence de la part de ses hommes logés au palais, responsables de l’échec de la coalition, selon notre source, aux dernières élections.



Ce communiqué s’adresse à tous les membres de l’Apr. Que ce soit du parti au pouvoir que des partis membres de la grande coalition. Déjà le débat s’installe dans la vieille ville. Beaucoup de responsables croient qu’une telle stratégie fera taire les querelles internes qui minent la coalition bien avant les locales. «C’est une bonne approche. Macky prend à bras le corps le choix des candidats. Ainsi tous ceux qui veulent être candidats peuvent bien s’inscrire et attendre. Plus de faucons au palais pour diviser les militants», déclare ce responsable de Rufisque-Est. D’après notre source, ceux qui ne seront pas choisis auront la latitude d’accompagner les heureux élus jusqu’à la victoire. «Plus de vote sanction. Nous serons tous derrière le candidat choisi par le président Macky».



Pour d’autres également, cette initiative bien que salutaire, compliquera davantage le choix et divisera les militants à la base. «Pour le seul département de Rufisque, nous avons compté vingt-cinq candidates et beaucoup plus de candidats. Chacun veut être candidat. Qui prendre ? Quels sont les critères de choix de Macky Sall» s’interroge cette dame responsable à Sébikhotane. Pour le moment, pour ceux qui ont déposé leurs parrainages auprès du coordonnateur du département Oumar Guèye, le département a dépassé les 45 000 parrainages. D’autres, tels que les Authentiques ont directement déposé leurs parrainages chez le coordonnateur régional Matar Bâ. Il en est de même pour les partis comme le Pit qui se sont adressés directement à A. Bâ.











































walf