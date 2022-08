Législatives : Le parti "PUR" passe de 3 à 11 députés

Sur les 80 députés de l’inter-coalition Wallu-Yewwi, issus des résultats des élections législatives, 11 sont du Parti de l’unité et du rassemblement (Pur) de Serigne Moustapha Sy. «Nous avons obtenu aux dernières élections locales, trois maires: Moussa Fall à Tivaoune Diacksao, Bara Gaye à Yeumbeul Sud et Mamadou Djité à Thiès Ouest. Nous avons à peu près 600 conseillers municipaux et départementaux», fait savoir Mami Meissa Mbengue, ajoutant que leur formation politique n’est pas en «perte de vitesse» contrairement à ce que disent certains.



Cette dernière rappelle également que lors des élections législatives de 2017, le Pur qui avait fait cavalier seul, avait obtenu trois sièges de député. Ce qui avait poussé cette formation politique cataloguée religieuse à se présenter à la présidentielle de 2019. Son candidat Issa Sall est arrivé quatrième sur cinq candidats.