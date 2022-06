Législatives : Les interrogations du constitutionnaliste Ngouda Mboup sur le cas Ousmane Sonko

Le rejet de l'ensemble des recours déposés dernièrement au Conseil Constitutionnel continue de susciter des réactions des spécialistes. Après celle de l'expert électoral, Ndiaga Sylla, le constitutionnaliste Ngouda Mboup est monté au créneau pour interpeller les sept sages et le ministre de l'Intérieur.







Le premier concerne "le nom du candidat (devant occuper) le 1er rang sur la liste nationale". En effet, avec l'irrecevabilité de la liste des titulaires, la coalition Yewwi Askan se se retrouve sans tête de liste. Rang que devait occuper Ousmane Sonko. Ce qui conduit Ngouda Mboup à s'interroger sur la personne qui va désormais diriger la liste des suppléants. Le constitutionnaliste rappelle que cette indication est "pourtant obligatoire et prévue à l'article L.173-2 du Code électoral".







La deuxième interrogation porte sur "la photo qui doit figurer sur la liste nationale. "Si la photo d'Ousmane Sonko doit figurer sur la liste nationale, avec l'irrecevabilité déclarée de la liste des titulaires quelle photo doit figurer sur la liste nationale de la Coalition Yewwi Askan Wi ("la photo du candidat occupant le 1er rang sur la liste nationale", c'est à dire le 1er candidat titulaire, indication pourtant obligatoire et prévue à l'article L.173-2 du Code électoral) ? " s'est-il demandé.







Sur sa page Facebook, Ngouda Mboup estime que "le Ministre de l'intérieur et le Conseil constitutionnel doivent des explications et des réponses précises aux sénégalais et aux électeurs".















































































