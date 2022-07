Législatives à Kolda / Mamadou Lamine Thiam : « les inondations montrent que même la nature est contre Bby en déclin… »

En campagne pour les législatives au Fouladou, Mamadou Lamine Thiam, mandataire et directeur de campagne de la coalition Wallu est à l’assaut des électeurs. Et dans cette lancée, il a appelé les populations à voter massivement pour leur coalition.



À cet effet, il a rappelé que le régime actuel est sur une « pente finissante car même les inondations l’ont prouvé ». C’est pourquoi, la coalition Wallu-Yewwi compte mettre tous les atouts de son côté pour la victoire finale car étant conscient de sa force au sein de l’opposition.



Mamadou Lamine Thiam de soutenir que « même les inondations montrent que la nature est contre le Bby. C’est un signe de déclin pour le Bby. D’ailleurs, le fameux pont de l’émergence dont le pouvoir se prévalait s’est écroulé aujourd’hui. Cela veut dire que le système Bby s’écroule à l’image du pont de l’émergence. »



En ce sens, il précise « aujourd’hui le cœur des sénégalais vibrent pour la nouvelle force politique (Wallu-Yewwi). Durant notre caravane on a entendu que les populations criaient « Wallu-Yewwi!!! » À bas le Bby ! D’ailleurs depuis le 13 juillet je suis sur le terrain et je vois que les gens sont ensemble pour mettre en minorité le Bby. »



Revenant sur le sens de la caravane, il avance : « nous passons dans toutes les zones pour dire à l’ensemble de nos militants de voter pour Wallu-Yewwi selon la zone. C’est pourquoi, j’étais à Médina Yoro Foula où on doit voter pour le bulletin jaune du Wallu et à Kolda pour le bulletin blanc-vert du Yewwi. Nous avons fait cette entente car nous savons que nos deux coalitions constituent aujourd’hui les deux principales forces de l’opposition. Et ensemble, nous pouvons battre le Bby, la victoire est à portée de main. Et arithmétiquement c’est possible… »









































dakaractu