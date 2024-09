Législatives anticipées et absence du parrainage citoyen : l’alerte du Forum du Justiciable…

Une absence, selon Babacar Ba dans un communiqué, qui pourrait entraîner une prolifération des listes, accentuant les coûts et la complexité de l’organisation électorale.



In extenso, l’intégralité du texte signé par Babacar BA du Forum du justiciable :



En dissolvant l’Assemblée nationale dans son adresse à la nation du 12 septembre 2024, le Président de la République a annoncé la date de la tenue des élections législatives anticipées pour le 17 novembre 2024.



Par cette décision, plusieurs défis liés à l’organisation des élections législatives se profilent à l’horizon et méritent une attention particulière pour s’assurer d’un processus électoral transparent, inclusif et démocratique.



L’absence de filtre à travers le parrainage citoyen risque d’exploser le nombre de listes en compétition. En effet, le Conseil constitutionnel, par sa décision numéro n° 2/C/2024, indique que les dispositions du Code électoral relatives au parrainage ne sont pas applicables aux élections législatives anticipées.



Par conséquent, cette mesure risque d’entraîner des dépenses énormes, alors que nos finances publiques se trouvent dans une situation difficile selon les dires des autorités. En plus, le défi lié à l’organisation matériel des élections se pose avec acuité.



L’administration électorale devra, dans des délais extrêmement serrés, procéder, non seulement au traitement et au contrôle des listes en compétition, mais également à la disponibilité de tout le matériel électoral dans les délais requis.



La communication et la sensibilisation des citoyens sur les changements induits par ces élections législatives anticipées risquent également d’en pâtir, alors que c’est un aspect très important qui concourt à renforcer l’inclusion et la participation des citoyens.



























































senego