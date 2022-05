Législatives du 31 juillet 2022 : La liste titulaire de Yaw et celle des suppléants de Bby déclarées irrecevables

La liste nationale des titulaires au scrutin proportionnel présentée par la coalition de Yewwi Askan Wi (Yaw) a été déclarée irrecevable selon un arrêté du ministre de l’Intérieur rendu public, ce 30 mai.



La liste des suppléants au scrutin proportionnel présentée par la coalition Benno Bokk Yakkar (BBY) n’est pas non plus recevable pour «non-respect des dispositions des articles L-149 alinéa 6 et L-178 -2 du Code électoral relatives à la parité», selon le même arrêté du ministre de l’Intérieur portant recevabilité des listes de candidats pour les élections législatives du 31 juillet 2022.



Les coalitions ont 24h pour saisir le Conseil constitutionnel, qui devra décider de la validité ou non des listes incriminées.



Hormis les cas d’irrecevabilité déclarés sont recevables pour les élections législatives du 31 juillet les listes suivantes : Bokk Gis-Gis Liguey, Naataangue Askan Wi, Alternative pour une assemblée de rupture AAR Sénégal, Benno Bok Yakaar, Bunt Bi Les Serviteurs/MPR, Wallu Sénégal, Yewwi Askan Wi.





































Le Soleil