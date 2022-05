Législatives en France : c'est parti pour la campagne officielle!

Les panneaux d'affichage électoraux de retour en France. La campagne officielle pour les législatives des 12 et 19 juin prochain a débuté ce lundi.



Plusieurs blocs se font face. Les partisans du président réélu Emmanuel Macron sont réunis sous la bannière "Ensemble!". Face à eux, l'alliance de gauche, Nupes (Nouvelle Union populaire Ecologique et sociale) est menée par Jean-Luc Mélenchon. A l'extrême-droite pas d'union en revanche entre le Rassemblement national de Marine Le Pen et le parti Reconquête! d'Eric Zemmour.



La mobilisation des électeurs sera une fois encore un des grands enjeux. Comment les Français abordent-ils cette nouvelle échéance électorale ? Comme toujours les avis sont très partagés.





"Je pense que c'est plus important de voter pour l'Assemblée que pour le président. Parce qu'on peut voter pour n'importe quel président, s'il n'y a pas de majorité parlementaire, il est obligé de composer avec l'opposition", décrypte ce Parisien.



"je ne sais pas à quoi ça sert"

A contrario, cette jeune femme déplore un manque d'informations : "les législatives, on ne voit vraiment pas ce que ça nous apporte. Il y aussi peut être un manque de connaissances, un manque d'information. On est plus axé sur la présidentielle, on regarde les résultats de la présidentielle. Mais les législatives, personnellement, je ne sais pas du tout à quoi ça sert."





"Je suis allée faire ce matin ma procuration parce que je suis absente, il n'y avait personne et j'ai discuté avec le policier et il me disait +on en fait pas+ (des procurations, ndlr). Donc c'est un signe, ça veut dire que potentiellement il y aura un gros absentéisme", témoigne cette autre Parisienne.



Près de 6 300 candidats sont en lice pour 577 sièges. Pour l'heure, le camp présidentiel est au coude-à-coude dans les sondages avec l'alliance entre la gauche et les écologistes. Le RN est donné en troisième position, devant LR.