Législatives juillet 2022 : YAW a déposé 55 327 fiches de parrainage, le maximum autorisé, ce jeudi

"Le mandataire national, Déthié Fall, le président Cheikh Tidiane Dièye et Adjouma Sow ont été à la DGE ce matin, pour notifier notre coalition et déposer nos fiches de parrainages.



Nous félicitons et remercions toutes les Sénégalaises et tous les Sénégalais qui se sont mobilisés à l’intérieur du pays comme à l’extérieur, pour nous permettre de disposer d’un nombre impressionnant de parrains.



Pour rappel, la coalition Yewwi Askan Wi fait partie de celles qui ont très tôt amené leur caution pour participer à ces joutes électorales."



































































leral