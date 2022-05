Législatives : les termes de l’accord Yewwi/Wallu

Les coalitions Yewwi Askan Wi et Wallu Sénégal iront ensemble aux législatives du 31 juillet prochain. Mais partiellement. En effet, chaque camp présentera sa liste nationale.



Dans ce sens, Les Échos rapporte que Ousmane Sonko dirigera celle de Yewwi tandis que certaines informations annoncent l’ancien Président Abdoulaye Wade comme tête de file de Wallu.









C’est au niveau départemental que les deux coalitions se présenteront ensemble devant les électeurs. Au niveau de chaque localité, la liste sera dirigée par le candidat de la coalition qui a remporté les dernières locales.



Exemples : à Guédiawaye, c’est le maire Ahmet Aïdara (Yewwi) qui dirigera la liste Yewwi/Wallu, et à Guinguinéo, c’est le second de Daba Diouf (maire Wallu, annoncée sur la liste nationale) qui sera le chef de file.



Dans les départements perdus par les deux coalitions (Yewwi ou Wallu), la tête de liste sera issue de l’entité arrivée devant l’autre.