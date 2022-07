Lendemain de Tabaski : Le lundi 11 juillet déclaré férié !

Un jour de repos de plus pour les fonctionnaires et autres salariés pour la fête de Tabaski. Le lundi 11 juillet 2022, qui coïncide avec le lendemain de la fête d’Aid El Kebir ou Tabaski au Sénégal, est considéré comme jour férié.



Le ministre du Travail, du Dialogue social et des Relations avec les Institutions, Samba Sy, interpellé par nos confrères de Emedia, a expliqué : « Notre législation dispose que si une fête religieuse telle que la Tabaski ou la Korité coïncide avec un dimanche, le lundi d’après est férié. En conséquence le lundi 11/7/2022 est férié ».











































seneweb