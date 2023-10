Lenteurs dans la procédure d’obtention de visa Schengen: Les explicitations de Lamine Diagne, directeur des opérations VFS Sénégal

A Dakar, les complaintes sont devenues nombreuses à propos de la pénurie de rendez-vous pour obtenir un visa Schengen. Mais, d’après le directeur des opérations pour VFS au Sénégal, – site sur lequel se réservent les rendez-vous pour les demandes de visa- la situation n’incombe pas à la structure qui, précise Lamine Diagne, n’est qu’un « prestataire de services consulaires pour les gouvernements ».



Il s’explique : « les plages de rendez-vous, les délais de traitement, les décisions concernant les demandes de visas sont la seule prérogative de l’ambassade ou bien du consulat concerné ». Mieux, ajoute-t-il, « les délais de traitement des demandes de visa varient selon les pays ».



M. Diagne fait, par ailleurs, remarquer que cette lenteur favorise une situation de duperie si l’on sait que des demandeurs sont parfois obligés de débourser des sommes astronomiques à des fraudeurs pour obtenir un rendez-vous. « Il y a une pénurie de disponibilité de créneaux en ligne. De telles situations sont exploitées par des fraudeurs qui escroquent les voyageurs en leur proposant des créneaux de rendez-vous en échange d’argent », a-t-il notamment fait savoir à au correspondant de RFI.



Face à cette situation, VFS Global a mis en place des mesures comme « l’exigence du paiement et des frais de service en ligne pour certains pays comme le Sénégal ». Ce qui, d’après M. Diagne, constitue une « garantie que les rendez-vous sont bloqués par de véritables candidats. Et cela résout également les problèmes de « No Show », c’est-à-dire les gens qui prennent rendez-vous et qui ne viennent pas ».



Il a, enfin, assuré que la structure a amplifié les avertissements à plusieurs points de contact à savoir « les plateformes des médias sociaux, SMS, messages vocaux, au centre d’appel, des annonces ».























































































Le Soleil