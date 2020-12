Léona Niassène : Le khalife Cheikh A. T. Niass menace ouvertement de déloger Macky du palais, si...

Le khalife général de Léona Niassène, Cheikh Ahmed Tidiane Niass, est prêt à tout pour célébrer son Ziar annuel. Dans une déclaration, le religieux a ouvertement menacé le président de la République Macky Sall de le déloger du palais, si jamais il s’interpose à l’organisation du Gamou.



Toujours selon le khalife, ils ne tolèreront rien du tout. Il suffit d’essayer pour voir et comprendre ce dont il parle. Il enverra ses soldats «djinés» aux palais de la République.



Cheikh Ahmed Tidiane Niass a également ajouté qu’il ne demande pas d’audience, il ne veut pas être reçu et il ne recevra pas le chef de l’Etat, non plus.



Il rappelle également que le président Macky Sall avait organisé, récemment, une manifestation pour célébrer son anniversaire. Alors, il ne pourra pas empêcher cette manifestation religieuse.