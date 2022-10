Les Bizarreries de la proposition de loi sur " la limitation des responsabilités et fonctions dans les Institutions de la République en rapport avec l'existence de liens familiaux avec le Président de la République" (COMMUNIQUE )

Les Bizarreries de la proposition de loi sur " la limitation des responsabilités et fonctions dans les Institutions de la République en rapport avec l'existence de liens familiaux avec le Président de la République" sont multiples =

1. Son adoption remettrait en cause ce droit d'un "égal accès des femmes et des hommes aux mandats et fonctions" garantit par la Constitution en son article 7.

2.Le fait d'être de la même famille que le Président de la République mettrait ces personnes dans une "catégorie à part". Ce qui est un acte discriminant contrairement à ce que dit la constitution, en son article 7 : "Il n’y a au Sénégal ni sujet, ni privilège de lieu de naissance, de personne ou de famille".

3.De plus, cette proposition de loi restreint globalement leur droit au travail qui est garanti par la constitution en son article 8 des lors que leur droit au travail est limité à certaines fonctions mêmes si elles sont en règles avec les lois et règlements du pays pour y prétendre.

Ce qui est d'autant plus vrai que la Constitution en son article 25, alinéa 1 stipule " Chacun a le droit de travailler et le droit de prétendre à un emploi. Nul ne peut être lésé dans son travail en raison de ses origines, de son sexe, de ses opinions, de ses choix politiques ou de ses croyances."

Un représentant du peuple ne peut prôner la Démocratie, la bonne gouvernance en limitant les droits et libertés d'une catégorie de personnes sur des considérations liées à la famille qui est le point à partir duquel se construit la nation....

La politique, c'est respecter ses engagements, sa parole, être juste, loyal, véridique, digne et noble.

La politique, c'est chercher à gérer au mieux la cité pour améliorer le quotidien des citoyens. Ce que l'on appelle avoir une vision et des ambitions pour son peuple et tout faire pour les traduire en actes concrets.

Non dans la politique tous les coups ne sont pas permis et la fin ne justifie pas toujours les moyens ! Cette proposition de loi constitue une entrave à la liberté de travail et est discriminatoire.





Contacts Coalition JUSTE

Amadou Bassirou NDIAYE, Président de la Coalition JUSTE : 76 535 40 25/ 77 657 30 53

Ndèye SOW, Coordonnatrice de la Coalition JUSTE : 78 117 76 59

Email : coalitionpolitiquejuste@gmail.com