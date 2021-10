Les États-Unis accueilleront les voyageurs vaccinés à partir du 8 novembre

La Maison Blanche avait annoncé le 20 septembre la levée future de l’interdiction de territoire, mise en place début 2020 par Donald Trump, mais les précisions manquaient. Le « début novembre » évoqué depuis trois semaines est devenu une date ferme : le 8 novembre. Et l’on sait désormais que la levée des restrictions sera valable pour les frontières aériennes et terrestres.



Sont concernés les pays de l’Union européenne, ou encore l’Inde et le Brésil, mais aussi le Canada et le Mexique.



Une autre incertitude est levée : tous les vaccins contre le Covid-19 validés par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) pour une utilisation en urgence seront acceptés. Cela inclut par exemple le vaccin AstraZeneca, largement utilisé au Royaume-Uni, mais pas administré aux États-Unis.





Soulagement pour les familles séparées

Il faudra fournir les preuves de double vaccination, et un test négatif de moins de trois jours. Il reste encore quelques interrogations, notamment sur la manière dont les preuves de vaccinations seront prises en compte, ou comment cela fonctionnera pour ceux qui, remis d’une infection au coronavirus, n’ont eu qu’une injection, comme cela se pratique en France. La Maison Blanche promet des précisions rapides.



Il s’agit d’un soulagement pour les familles et les proches séparés depuis des mois, ainsi que pour les voyageurs et les touristes. Mais aussi pour ceux qui les accueillent et les transportent, qui souffraient économiquement et réclamaient un allègement des restrictions.