Les États-Unis font face à un afflux de migrants à la frontière mexicaine

Des milliers de migrants latino-américains rejoignent la frontière entre les Etats-Unis et le Mexique, depuis quelques jours, dans l'espoir de pouvoir passer au Nord avec la fin du "titre 42", une loi adoptée en pleine crise du Coronavirus sous la présidence de Donald Trump.



Elle permet d'expulser les migrants illégaux sans examiner leur demande d'asile.



Pendant sa campagne électorale, Joe Biden avait promis de supprimer cette mesure mais il l'aura finalement gardée le plus longtemps possible, jusqu'au 11 mai 2023, date à laquelle elle devait expirer. Pour autant, l'administration américaine ne va pas permettre à tous mes migrants d'entrer dans le pays :



"Je veux être très clair, a insisté Alejandro Mayorkas, secrétaire d'État à la sécurité intérieure, nos frontières ne sont pas ouvertes. Les gens qui franchissent la frontière sans permis et sans autorisation légale seront rapidement traités et renvoyés."



Depuis hier, c'est à nouveau le "titre 8" qui est appliqué, celui qui prévalait jusqu'à la crise sanitaire liée au Coronavirus.



Les autorités avaient anticipé cette accroissement des demandes pour entrer dans le pays : 1500 soldats ont été envoyés à la frontière pour aider la police dans les contrôles, et les installations pour les démarches administratives ont été agrandies.



Les Républicains ont aussi adopté un projet de loi pour construire un nouveau mur à la frontière et imposer de nouvelles restrictions aux demandeurs d'asile.